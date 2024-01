Wolters Kluwer a annoncé le lancement d'une solution experte destinée à aider les quelque 33 millions d'entreprises américaines concernées par la règle de déclaration des bénéficiaires effectifs prévue par la loi sur la transparence des entreprises (Corporate Transparency Act, CTA). Cette solution Wolters Kluwer couvre ses divisions Financial & Corporate Compliance (FCC) et Tax & Accounting (TAA) afin de répondre aux besoins de déclaration et d'archivage des petites entreprises et des professionnels de l'entreprise, de la finance, du droit, de la fiscalité et de la comptabilité à travers les États-Unis. La CTA exige que les petites entreprises et les entités soumises à la nouvelle règle collectent, documentent et soumettent au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) les informations sur la propriété effective (BOI) qui n'ont pas été déclarées auparavant. Cette obligation de déclaration des informations sur les bénéficiaires effectifs s'applique à un large éventail d'entités nationales et étrangères enregistrées aux États-Unis, comme le précise le FinCEN.

La règle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Pour les petites entreprises, les cabinets d'avocats et les sociétés possédant des entités qualifiées, CT Corporation, une entreprise de la FCC, et ses partenaires ont lancé la plateforme de propriété bénéficiaire, qui contient un flux de travail sécurisé et rationalisé pour simplifier le dépôt et la conformité pour les déposants d'une seule entité ou d'entités multiples. Le flux de travail intuitif en cinq étapes augmente considérablement l'efficacité, réduit le risque de déclarations incorrectes et offre un environnement d'hébergement sécurisé pour le téléchargement, le stockage et la mise à jour des informations sur les bénéficiaires effectifs.

Pour les cabinets comptables et leurs clients, TAA a lancé la solution CCH Axcess ? Beneficial Ownership, qui automatise le processus de dépôt des informations sur les bénéficiaires effectifs pour les cabinets comptables qui doivent déposer de gros volumes de rapports. En proposant la conformité au BOI dans le cadre d'une relation de conseil aux entreprises, les cabinets comptables peuvent renforcer leur rôle de conseillers de confiance.