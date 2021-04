Wolters Kluwer : La fédération britannique des collèges royaux des médecins approuve UpToDate, la solution d'assistance à la décision clinique pour le perfectionnement professionnel continu

Les médecins peuvent désormais obtenir des crédits PPC externes en utilisant l'outil de point d'intervention fourni par Wolters Kluwer

UpToDate, l'outil d'assistance à la décision clinique de Wolters Kluwer, Health a été approuvé par la Federation of the Royal Colleges of Physicians du Royaume-Uni en tant qu'activité de perfectionnement professionnel continu (PPC). L'organisation est le fruit d'une collaboration entre le Royal College of Physicians de Londres, le Royal College of Physicians d'Édimbourg, et le Royal College of Physicians and Surgeons de Glasgow. Les collèges comptent au total plus de 50 000 membres à l'échelle mondiale. L'approbation d'UpToDate fait suite à l'adoption de nouvelles directives par la fédération qui reconnaissent l'utilisation de ressources en ligne avec du contenu médical actualisé (e-bibliothèques) comme une activité PPC.

Obtenir des crédits PPC tout en soignant les patients

Les membres peuvent à présent obtenir et suivre les crédits éligibles au perfectionnement professionnel continu en utilisant UpToDate pour étudier des questions cliniques sur le lieu d'intervention. Les crédits PPC sont obtenus à partir d'UpToDate en consultant des informations relatives à une question clinique spécifique, approfondissant ainsi leurs connaissances cliniques.

UpToDate fournit aux médecins et aux chirurgiens un accès simple et rapide à des questions et recommandations cliniques factuelles. Les crédits PPC peuvent être obtenus via UpToDate à tout moment et en tout lieu, depuis un ordinateur de bureau ou des dispositifs mobiles. D'après une étude relative à l'utilisation d'UpToDate en 2020, 1 médecin sur 4 (26%) au Royaume-Uni et en Irlande a modifié son approche en faveur d'un traitement ou d'un diagnostic plus approprié après avoir consulté UpToDate.

Adrian Jennings, MD, directeur médical adjoint du programme PPC à la Federation of the Royal Colleges of Physicians du Royaume-Uni, déclare: "Les médecins participant au programme PPC de la fédération peuvent désormais obtenir des crédits PPC (catégorie 1) externes lorsqu'ils soignent un patient et étudient une question clinique sur UpToDate".

"UpToDate aidera nos membres et collègues à maintenir leurs connaissances et compétences à jour", poursuit Dr Jennings.

Denise Basow, MD, PDG en charge de l'efficacité clinique chez Wolters Kluwer, Health, déclare: "La Federation of the Royal Colleges of Physicians du Royaume-Uni partage notre objectif de fournir aux médecins les informations les plus actualisées afin de prendre des décisions basées sur les meilleures preuves cliniques disponibles. Nous sommes ravis de soutenir les membres de la fédération en termes de critères PPC alors qu'ils soignent leurs patients".

Une solution spécialisée pour les décisions cliniques et le PPC

UpToDate de Wolters Kluwer contient plus de 12 000 thèmes cliniques et plus de 9 500 recommandations catégorisées afin de promouvoir des décisions cliniques éclairées sur le point d'intervention. Un rigoureux processus éditorial est appliqué par 50 médecins qui travaillent au côté de plus de 7 300 auteurs, rédacteurs, et pairs évaluateurs répartis dans 50 pays dans l'optique de publier en continu des informations et des recommandations cliniques factuelles.

