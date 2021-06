Wolters Kluwer : collaboration avec MK Decision

Wolters Kluwer et MK Decision annoncent leur collaboration pour fournir une capacité d'ouverture de compte numérique aux banques communautaires et aux coopératives de crédit.



Les deux groupes vont offrir aux institutions de dépôt américaines une capacité d'ouverture de compte numérique à l'aide de la plate-forme d'ouverture de compte de MK Decision, de concert avec le dépôt dynamique et conforme Expere de Wolters Kluwer.



' S'assurer que les réglementations propres à chaque État sont prises en compte dans chaque transaction est primordial pour protéger la réputation et l'intégrité des institutions financières desservies par MK Decision ', a déclaré Har Rai Khalsa, DG de MK Decision.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.