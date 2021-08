Wolters Kluwer : nomination au conseil de surveillance

Le groupe d'édition professionnelle néerlandais Wolters Kluwer annonce la nomination de Heleen Kersten pour rejoindre son conseil de surveillance, nomination qui sera proposée à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires prévue le 21 avril 2022.



Associée du cabinet d'avocats Stibbe, Heleen Kersten s'est spécialisée notamment dans les fusions-acquisitions et le droit des sociétés. Elle est aussi présidente de la Croix-Rouge néerlandaise et vice-présidente du conseil de surveillance du Rijksmuseum.



