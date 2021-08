Wolters Kluwer : un redressement plus marqué que prévu

L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer a relevé mercredi ses prévisions financières pour 2021 après avoir bénéficié d'un redressement plus marqué que prévu au niveau de son activité de premier semestre.



Le groupe d'informations professionnelles a rehaussé à la fois sa perspective de bénéfice par action pour 2021 et son objectif de marge d'exploitation.



Dans un communiqué, Wolters dit désormais anticiper une hausse de 5% à 10% de son BPA, contre 5% précédemment, accompagnée d'une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 25%, contre 24,5%-25% auparavant.



Au premier semestre, le groupe a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 613 millions d'euros, contre 577 millions d'euros l'année précédente, ce qui correspond à une marge de 26,9%.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 2,3 milliard d'euros, en baisse de 1% à données publiées, mais en progression de 5% en termes organiques.



Au vu de la reprise de ses marchés et de la remontée de ses ventes, Wolters Kluwer explique qu'il anticipe une hausse de ses coûts opérationnels sur la seconde partie de l'exercice afin d'investir dans sa croissance.



Vers 11h20, le titre Wolters gagnait 0,7%, une évolution en ligne avec la progression de l'indice européen regroupant les valeurs média (+0,7%).



Wolters Kluwer propose des informations professionnelles, des conférences et des logiciels pour les domaines tels que le droit et les ressources humaines.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.