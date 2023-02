Wolters Kluwer : une solution CPM distinguée par Nucleus

Wolters Kluwer annonce que sa solution CCH Tagetik Corporate Performance Management (CPM) figure au sommet du classement Nucleus Research CPM Technology Value Matrix pour la troisième année consécutive.



Le spécialiste néerlandais de l'information professionnelle souligne que sa solution a ainsi été 'reconnue pour aider les entreprises à piloter leur stratégie grâce à une planification étendue, une clôture financière et un reporting réglementaire complets'.



Nucleus Research évalue chaque année les fournisseurs de CPM et établit un classement qui repose sur des critères allant de la simplicité d'usage, aux options, en passant par le gain obtenu pour chaque fonctionnalité.



