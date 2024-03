Le module de lutte contre le blanchiment d'argent permet d'accélérer le processus de conformité et d'intégration.

Wolters Kluwer Tax & Accounting (TAA) U.K. a lancé un module de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au sein de CCH iFirm®, sa plateforme logicielle de gestion de cabinet et de conformité basée sur le cloud. CCH iFirm AML de Wolters Kluwer s'intègre de manière transparente avec CCH Central, le système sur site de Wolters Kluwer TAA, supprimant ainsi la nécessité de ressaisir des données dans un système distinct et contribuant à accélérer le processus de conformité d’AML et l'intégration des clients.

« Nous sommes conscients que le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client [KYC] est vital pour les cabinets d'experts-comptables, surtout avec des réglementations en constante évolution. CCH iFirm AML contribue à transformer la manière dont les entreprises gèrent leurs obligations en matière d'AML, les aidant à atténuer les risques liés à des pratiques AML et KYC déficientes », a déclaré Natasha Chryssafi, directrice de la gestion des produits chez Wolters Kluwer TAA U.K.

En tant que solution basée sur le cloud, CCH iFirm AML offre aux cabinets d'expertise comptable la flexibilité de gérer la conformité AML de n'importe où et à tout moment. De plus, il proposera une vérification KYC biométrique, utilisant la reconnaissance faciale pour identifier et authentifier les individus. Cela fera disparaitre la nécessité de numériser et d'envoyer des documents et de vérifier des photos, contribuant ainsi à assurer une vérification d'identité sécurisée et efficace, en plus d'une vérification AML standard.

Étant donné l'importance d'avoir des données de la plus haute qualité à des fins de vérification, CCH iFirm AML a accès aux principales agences de crédit et bases de données gouvernementales. La précision, l'exhaustivité, la ponctualité, la cohérence et la pertinence des données sont fondamentales pour détecter, prévenir et signaler efficacement les activités potentielles de blanchiment d'argent.

Pour plus d’informations sur CCH iFirm AML, veuillez consulter notre site.

Occasions d’entrevue :

Natasha Chryssafi , chef de produit chez Wolters Kluwer TAA U.K.

, chef de produit chez Wolters Kluwer TAA U.K. Ben Cunliffe , principal chef de produit chez Wolters Kluwer TAA U.K.

Pour obtenir des entrevues, veuillez contacter Joe Marsh, gestionnaire (Europe), Communications externes, Wolters Kluwer TAA, à l’adresse suivante : joseph.marsh@wolterskluwer.com.

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT : WKL) est un leader mondial de l’information, des solutions logicielles et des services pour les professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d’entreprise, du droit et de la réglementation, de la performance d’entreprise et de l’ESG. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions cruciales en leur fournissant des solutions expertes qui associent une connaissance approfondie du domaine à la technologie et aux services.

Wolters Kluwer a annoncé un chiffre d’affaires annuel de 5,6 milliards d’euros pour 2023. Le groupe prend en charge des clients dans plus de 180 pays, exerce des activités dans plus de 40 pays et emploie environ 21 400 personnes dans le monde. Le siège de la société se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wolterskluwer.com et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , YouTube et Instagram .

REMARQUE : Le contenu de la présente alerte aux médias est conçu pour fournir des informations exactes et faisant autorité sur le sujet traité. Il est entendu que Wolters Kluwer TAA n'est pas impliqué dans la prestation de services juridiques, comptables ou autres services professionnels.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240311705110/fr/