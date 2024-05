La nouvelle plateforme, première sur le marché, s'appuie sur les dernières technologies d'IA générative et objective pour renforcer la gamme complète de solutions CPM de l'entreprise

Wolters Kluwer, leader mondial de l'information, des logiciels et des services pour les professionnels, a annoncé aujourd'hui sa plateforme intelligente CCH Tagetik alimentée par l'IA, qui a été conçue pour la transformation numérique de l'efficacité, de la précision et de la capacité stratégique du bureau du CFO.

Ralf Gärtner, vice-président principal et directeur général des solutions « Corporate Performance Management » (CPM) chez Wolters Kluwer, a déclaré : « Nous sommes les premiers à mettre sur le marché une plateforme intelligente, alimentée par l'IA, qui améliore toute une série de solutions CPM. Nous savons que la GenAI peut permettre aux CFO de réaliser des cycles de clôture financière et de planification quinze fois plus rapidement que maintenant 1 et nous exploitons cette puissance pour nos clients. La nouvelle fonctionnalité de l'IA de pointe de la plateforme intelligente CCH Tagetik permet aux CFO d'obtenir les réponses nécessaires à partir de leurs données en une fraction de temps afin de prendre des décisions stratégiques plus rapides et mieux éclairées ».

Les fonctionnalités d'IA de pointe de la plateforme intelligente CCH Tagetik permettent aux professionnels de la finance de démocratiser l'accès aux données financières importantes, de gérer et de contrôler d'énormes ensembles de données avec une rapidité et une automatisation sans précédent, de découvrir des informations cachées et d'améliorer et d'accélérer la prise de décision. Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme alimentée par l'IAsont les suivantes :

Ask AI , le nouvel « allié de la GenAI » de CCH Tagetik, est au cœur de la conférence mondiale des utilisateurs de CCH Tagetik inTouch qui se tient cette semaine. Cette fonctionnalité innovante, intégrée à la plateforme intelligente CCH Tagetik, permet aux utilisateurs de recevoir en temps réel des réponses visuelles à des requêtes textuelles ou vocales en langage naturel. Wolters Kluwer estime que, comme d'autres solutions d'IA générative, Ask AI fera augmenter l'efficacité en permettant aux utilisateurs de consacrer dix fois plus de ressources à des activités à valeur ajoutée telles que l'analyse, l'aide à la décision et l'innovation2.

Intelligent Analytics permet de créer des rapports, des analyses, des tableaux de bord et des visualisations en libre-service. Le moteur permet aux utilisateurs d'accéder aux données différemment : ils peuvent ainsi effectuer des recherches rapides dans des ensembles d'informations structurées afin d'apporter rapidement des réponses précises aux questions quotidiennes des entreprises.

AI Automapping accélère la collecte des données et assure la gouvernance des données, tandis qu'une nouvelle AI Anomaly Detection garantit l'intégrité des données en identifiant automatiquement les valeurs aberrantes et en signalant les schémas de données inhabituels ou anormaux.

Intelligent Disclosure intègre dynamiquement les chiffres consolidés financiers, non financiers et l'ESG grâce à des descriptions dans des rapports liés aux données. Les équipes financières et commerciales sont ainsi assurées que tous les documents, notamment les rapports annuels, les livres du conseil d'administration et les présentations de la direction, sont toujours exacts.

AI Driver-Based Analysis aide les utilisateurs à analyser plus rapidement de grandes quantités de données afin d'identifier les principaux moteurs de l'entreprise et les zones de croissance exponentielle.

Ces nouvelles capacités d'IA s'appuient sur les fonctions d'IA existantes de CCH Tagetik, telles que Predictive Intelligence et Transaction Matching, qui permettent déjà aux utilisateurs de créer des prévisions explicables et éclairées, d'accélérer le rapprochement des données et d'améliorer la prise de décision.

Ensemble, ces premières innovations en matière d'IA sur le marché renforcent l'engagement de Wolters Kluwer à investir dans l'IA pour servir et stimuler la transformation numérique continue du bureau du CFO.

Pour plus d'informations sur les dernières nouveautés en matière d'IA, veuillez consulter l'AI Center de Wolters Kluwer.

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT : WKL) est un leader mondial de l'information, des solutions logicielles et des services pour les professionnels de santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d'entreprise, des cadres juridiques et réglementaires, de la performance d'entreprise et de l'ESG. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions déterminantes en leur fournissant des solutions compétentes qui associent une profonde connaissance du domaine à la technologie et aux services.

Wolters Kluwer a annoncé un chiffre d’affaires annuel de 5,6 milliards d’euros pour 2023. Le groupe prend en charge des clients dans plus de 180 pays, exerce des activités dans plus de 40 pays et emploie environ 21 400 personnes dans le monde. Le siège de la société se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, visitez www.wolterskluwer.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram.

1 Comment augmenter la valeur de la finance grâce à l'IA générative (kpmg.com)

2 Comment augmenter la valeur de la finance grâce à l'IA générative (kpmg.com)

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240515804314/fr/