Wolverine World Wide, Inc. est un concepteur, un distributeur et un donneur de licence d'une gamme de chaussures et de vêtements décontractés, de chaussures et de vêtements de sport et de plein air performants, de chaussures pour enfants, de bottes et de vêtements de travail industriel, et de chaussures et de bottes d'uniforme. Ses segments comprennent Active Group, Work Group et Lifestyle Group. Les segments sont engagés dans la conception, la fabrication, l'approvisionnement, le marketing, l'octroi de licences et la distribution de chaussures, de vêtements et d'accessoires de marque. Le segment Active Group comprend les chaussures et les vêtements Merrell, les chaussures et les vêtements Saucony, les vêtements actifs Sweaty Betty et les chaussures Chaco. Le segment Work Group comprend les chaussures et vêtements Wolverine, les chaussures Cat, les chaussures d'uniforme Bates, les chaussures Harley-Davidson et les chaussures de sécurité HYTEST. Le segment Lifestyle Group comprend les chaussures Sperry et les chaussures et vêtements Hush Puppies. La société exploite également une entreprise de cuir de performance, des opérations d'approvisionnement, une entreprise multimarque de vente directe au consommateur et la concession de licences pour sa marque Stride Rite.

Secteur Chaussures