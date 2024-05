Wolverine World Wide, Inc. est un concepteur, un distributeur et un concédant de licence d'une gamme de chaussures et de vêtements décontractés de qualité, de chaussures et de vêtements de sport et de plein air performants, de chaussures pour enfants, de bottes et de vêtements de travail industriel, et de chaussures et de bottes d'uniforme. Les segments de la société comprennent Active Group et Work Group. Le segment Active Group comprend les chaussures et les vêtements Merrell, les chaussures et les vêtements Saucony, les vêtements de sport Sweaty Betty et les chaussures Chaco. Le segment Work Group comprend les chaussures et les vêtements Wolverine, les chaussures Cat, les chaussures d'uniforme Bates, les chaussures Harley-Davidson et les chaussures de sécurité HYTEST. La catégorie "Autres" comprend les chaussures Sperry, les chaussures Keds, les chaussures Hush Puppies et les vêtements. Les produits de la société sont commercialisés dans environ 170 pays et territoires à travers le monde, par l'intermédiaire de ses propres opérations aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans certains pays d'Europe continentale et d'Asie-Pacifique.

