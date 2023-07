Wonder Fibromats Ltd est une société basée en Inde qui conçoit, fabrique et fournit des ventilateurs. La société s'occupe de la vente et du commerce de ventilateurs de plafond, de ventilateurs d'extraction, de ventilateurs sur pied et de ventilateurs à moteur à courant continu sans balais (BLDC). Ses produits de ventilateurs de plafond comprennent des ventilateurs haut de gamme, des ventilateurs standard et des ventilateurs économiques. Ses produits de ventilateurs d'évacuation comprennent des ventilateurs d'air frais et des ventilateurs à usage intensif. Elle propose également des ventilateurs à haut rendement énergétique. Elle exploite deux sites de production, à savoir Raipur Industrial Area, Uttarakhand, Inde, et Industrial Park Kucharam Village, Hyderabad, Telangana. Elle fabrique également des ventilateurs sous la marque Starplus et vend ces ventilateurs sur le marché intérieur et à l'exportation.