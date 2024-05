Wondershare Technology Group Co.,Ltd, anciennement Wondershare Technology Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la vente de logiciels grand public et à la fourniture de services d'assistance technique appropriés. Les produits logiciels grand public de l'entreprise se réfèrent principalement à des produits logiciels liés à la vie, au divertissement et au travail, conçus pour des applications individuelles et domestiques. Les produits logiciels de l'entreprise se répartissent principalement en trois grandes catégories : les classes multimédia, les classes de gestion de données interportes, les classes de documents numériques, telles que les logiciels d'édition de médias, les logiciels de gestion de médias, les logiciels de récupération de données, les logiciels d'effacement de données, les logiciels d'édition de documents, les logiciels de conversion de documents. Les produits de l'entreprise peuvent être appliqués aux ordinateurs personnels, aux tablettes PC, aux téléphones intelligents et à d'autres terminaux d'application.

Secteur Logiciels