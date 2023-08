Wonik IPS Co Ltd est une société basée en Corée, principalement engagée dans la production et la vente d'équipements pour la fabrication de semi-conducteurs, d'écrans et de cellules solaires. Les principaux produits de la société comprennent le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD), l'ALD, les systèmes thermiques à diffusion, les graveurs à sec, les fours de poly-silicium à basse température (LTPS), le durcissement pi, les graveurs pour équipement d'interface radar (RIE). En outre, la société vend les pièces nécessaires à la maintenance des équipements et des dispositifs, et fournit des services techniques.