LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Woodbois plonge alors que le créancier retire sa facilité d'emprunt

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Kistos Holdings PLC, en hausse de 15% à 338 pence, fourchette de 12 mois 270p-665p. L'investisseur du secteur de l'énergie annonce un accord pour l'acquisition de Mime Petroleum AS, basé à Oslo, auprès de Mime Petroleum Sarl. Les actifs de Mime comprennent une participation de 10 % dans la coentreprise Balder et une participation de 7,4 % dans l'unité Ringhorne East. L'acquisition ajoutera 24 millions de barils d'équivalent pétrole en réserves 2P et 30 millions de bep en ressources 2C, ce qui portera le total des réserves et des ressources de Kistos à environ 80 millions de bep. Après l'acquisition, la production du groupe sera de l'ordre de 8 500 à 10 500 bep par jour. Une fois que l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement de Jotsun sera mise en service en 2025, la production du groupe devrait " dépasser " les 15 000 bep.

Hummingbird Resources PLC, en hausse de 9,5% à 13 pence, fourchette de 12 mois 4,6 pence-18,25 pence. La société de production, de développement et d'exploration de l'or, dont les principaux projets se situent au Mali et en Guinée, fait le point sur l'avancement de ses projets. Pour les trois premiers mois de l'année, Hummingbird affiche des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en hausse de 59% à 17,5 millions USD contre 11 millions USD au trimestre précédent. Pour Yanfolila, Hummingbird annonce une production trimestrielle d'or de 27 262 onces, en hausse par rapport aux 15 548 onces de l'année précédente. 26 380 onces d'or ont été vendues à un prix moyen réalisé de 1 878 USD l'once, contre 27 860 onces d'or vendues à 1 726 USD l'once au quatrième trimestre de l'année dernière. La société précise que la construction de Kouroussa est désormais entièrement financée et que la première coulée d'or est prévue pour la fin du deuxième trimestre. "Le projet respecte le temps utile et le budget, et marquera une étape importante dans le développement de la société vers la réalisation de nos ambitions de devenir un producteur d'or multi-mines et multi-juridictionnel ", a déclaré le PDG Dan Betts.

AIM - LOSERS

Woodbois Ltd, baisse de 64% à 0,37 pence, fourchette de 12 mois 0,22 pence-9,39 pence. La société de foresterie, de bois d'œuvre et de boisement axée sur l'Afrique indique que son créancier, Sydbank, met fin à la facilité de crédit de 6 millions USD de sa filiale à 100 % Woodgroup ApS. "La raison invoquée par Sydbank pour mettre fin à la facilité est que Woodgroup ApS a généré une perte au premier trimestre 2023. Sydbank estime que, par conséquent, la situation de Woodgroup ApS a changé de manière significative à son détriment", explique Woodbois. Woodbois se dit "choqué" par cette décision et va explorer d'autres sources de financement. "Bien qu'elle s'attende à une période commerciale difficile à court terme, la direction estime que les fondamentaux de l'entreprise sont sains", affirme-t-elle.

