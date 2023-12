Woodbois Limited exerce des activités dans le domaine de la sylviculture et du commerce du bois. Les activités de la société sont axées sur la production, la transformation, la fabrication et la fourniture de bois résineux et feuillus durables et de produits connexes dans toute l'Afrique et dans le monde entier. La société gère de manière durable plus de 156 000 hectares de concessions forestières naturelles au Gabon et plus de 328 000 hectares au Mozambique. Elle opère à travers trois divisions : la production et la fourniture de produits durables en bois dur africain, le commerce du bois et des produits dérivés, et une division de reboisement et de crédit carbone. La division commerciale s'approvisionne en bois durable auprès d'une clientèle mondiale. La division de séquestration et d'échange de carbone de la société vise à générer des crédits de carbone volontaires pour les entreprises partenaires grâce à la mise en œuvre de projets de reboisement à grande échelle. Ses produits comprennent le bois d'œuvre et le placage. Elle produit, transforme et fournit plus de 50 espèces de bois d'œuvre africain durable.

Secteur Sylviculture