Woodbois conclut un accord de remboursement avec Sydbank

Woodbois Ltd - Société de foresterie, de bois et de boisement axée sur l'Afrique - Conclut un accord avec Sydbank en vertu duquel le solde impayé d'environ 2,8 millions de dollars sera remboursé au plus tard le 29 décembre. S'engage à rembourser environ 145 000 USD le 15 juin et le 30 juin. Une somme supplémentaire de 145 000 USD sera versée au milieu de chaque mois suivant et toute somme forfaitaire supplémentaire sera versée pour garantir le remboursement du solde total et des intérêts à la date de remboursement final. Les accords de garantie existants, conformément à l'accord initial de facilité de prêt, resteront en place jusqu'à ce que la ligne de crédit soit entièrement réglée.

Le 9 avril, Woodbois a annoncé la résiliation inattendue de sa ligne de crédit de 6 millions USD avec Sydbank et la compensation ultérieure par la banque d'environ 3,1 millions USD de liquidités, soit la quasi-totalité des soldes de trésorerie de la société.

Depuis la notification de résiliation, Woodbois a dû fonctionner en mettant l'accent sur la réalisation des liquidités et en limitant les nouveaux engagements. À ce jour, le solde de trésorerie est d'environ 0,4 million d'USD, le fonds de roulement est estimé à 5,1 millions d'USD et les dettes bancaires et autres s'élèvent à 11,4 millions d'USD. L'entreprise continue d'évaluer d'autres sources de financement et travaille également sur le report potentiel d'environ 1,5 million d'USD de dettes, qui arrivent à échéance à la fin du mois de juin.

African Pioneer PLC - Société d'exploration et de développement axée sur la Namibie - déclare que le dernier rapport trimestriel de First Quantum Minerals Ltd a confirmé la présence d'une minéralisation présentant des similitudes géologiques et architecturales diagnostiques régionales apparemment compatibles avec la minéralisation du gisement de Kamoa-Kakula situé en RDC. Les cibles sont situées dans le nord-ouest de la Zambie, sur des licences relevant de l'accord d'option AFP-FQM conclu par les parties avec African Pioneer Zambia Ltd, filiale à 80 % de l'AFP. Colin Bird, président exécutif, a déclaré : "Les découvertes faites au cours du dernier trimestre et le rapport qui en découle sont révolutionnaires pour nos partenaires et les actionnaires de l'AFP".

Phoenix Copper Ltd - explorateur de métaux de base et de métaux précieux dans l'État américain de l'Idaho - signale que les essais métallurgiques préliminaires du matériau d'oxyde de la mine à ciel ouvert Empire, utilisant le thiosulfate d'ammonium comme réactif, ont été réalisés par Resource Development Inc. de Wheat Ridge, Colorado, et ont donné lieu à de solides récupérations métallurgiques du cuivre, de l'or et de l'argent. L'ATS est produit et vendu en vrac dans l'Idaho et est couramment utilisé comme engrais dans le secteur agricole.

SolGold PLC - Développeur de projets de cuivre et d'or centrés sur l'Equateur, l'Australie et les Iles Salomon - Annonce la vente de 580.000 actions par Mather Foundation Ltd, un fonds fiduciaire de fondation auxiliaire philanthropique dont Nicholas Mather, Directeur Non Exécutif de SolGold, est un Administrateur fiduciaire.

BlueRock Diamonds PLC - Producteur de diamants axé sur l'Afrique du Sud - déclare que les praticiens du sauvetage des entreprises ont confirmé que la licence d'exploitation minière de Kareevlei a été renouvelée, sous réserve du respect de certaines conditions qui devraient être remplies sous peu. L'exploitation de la mine reste suspendue et des négociations sont en cours pour la restructuration de Kareevlei. Le conseil d'administration a poursuivi ses discussions avec l'actionnaire principal et les spécialistes du sauvetage des entreprises au sujet de l'achat éventuel de la concession BRD et a décidé qu'il était dans l'intérêt de l'entreprise et de toutes ses parties prenantes que BlueRock soit placée sous administration, tandis que les discussions avec les spécialistes du sauvetage des entreprises se poursuivent. En conséquence, Allister Manson et Trevor Binyon, d'Opus Restructuring LLP, ont été nommés administrateurs conjoints de la société. La négociation des actions de la société restera suspendue.

Sealand Capital Galaxy Ltd - Signature d'un protocole d'accord avec Gongqingcheng Yuxin Investment Management Partnership afin d'explorer les possibilités de coopération et d'établir un cadre pour les discussions futures. L'objectif principal du protocole d'accord est de faciliter le développement stratégique des deux entités, d'encourager une collaboration plus forte, d'explorer conjointement les perspectives du marché et d'encourager l'innovation commerciale.

Power Metal Resources PLC - Société d'exploration cotée à Londres - Prend note de l'annonce faite par Golden Metal Resources PLC, dans laquelle Power Metal Resources détient une participation de 62 %. Golden Metal Resources est une société d'exploration de tungstène, d'or, de cuivre, d'argent et de zinc basée au Nevada (États-Unis). La société présente une analyse détaillée des résultats de la géophysique de polarisation induite sur son projet phare Pilot Mountain, qu'elle détient à 100 %. Elle souligne la présence de trois cibles d'exploration significatives qui n'ont pas encore fait l'objet de forages et qui sont très prometteuses pour d'autres minéralisations de tungstène, de cuivre, d'argent et de zinc. Considère que Pilot Mountain abrite la plus grande ressource de tungstène non exploitée connue aux États-Unis et que ces cibles nouvellement identifiées indiquent la possibilité d'une ressource souterraine nettement plus importante que celle actuellement connue, ce qui représente une augmentation significative du potentiel du projet. Il explique que toute augmentation de la minéralisation potentielle renforcera encore la valeur intrinsèque du projet et son attrait en tant que cible pour des subventions non dilutives destinées à l'exploration et au développement.

