Des investisseurs activistes demandent une action contre les plans de croissance de Santos en Australie

Des actionnaires activistes ont mis en cause les plans de croissance de l'explorateur australien de pétrole et de gaz Santos en raison des risques climatiques, en exigeant des mesures contre les futurs investissements en amont et la rémunération de la direction, et en demandant que l'accent soit davantage mis sur les rendements pour les actionnaires.

Market Forces, un groupe d'investisseurs activistes, a déposé jeudi une déclaration au nom de 100 actionnaires, exhortant tous les investisseurs de Santos à voter contre son rapport de rémunération, qui a déjà reçu son "premier coup" lors de l'assemblée générale annuelle, lorsque 25,3 % des actionnaires s'y sont opposés.

"La poursuite effrénée de la production de nouveaux combustibles fossiles par Santos, approuvée par le conseil d'administration et encouragée par de gros bonus pour les dirigeants, représente un échec cuisant de la gouvernance d'entreprise", a déclaré Will van de Pol, directeur exécutif par intérim de Market Forces.

Une analyse de Market Forces a révélé que l'augmentation des plans de production de pétrole et de gaz de Santos était susceptible de voir ses émissions totales augmenter de 40 % entre 2022 et 2030, Woodside Energy prévoyant également d'émettre 40 % de plus entre 2022 et 2027.

"Nous demandons instamment à tous les investisseurs de se pencher sur les échecs des conseils d'administration de Santos et de Woodside en matière de risques climatiques lors des prochaines assemblées générales", a déclaré M. van de Pol.

Par ailleurs, le groupe d'investisseurs activistes Snowcap, basé à Londres, a demandé dans une lettre à Santos de revoir sa stratégie de croissance "malavisée et imprudente" et a plaidé pour des réformes qui, selon lui, pourraient augmenter la valeur pour les actionnaires de 50 %.

Santos s'est engagée à investir 7 milliards de dollars dans de nouveaux projets de croissance à partir de 2021 et a encore 6 milliards de dollars de dépenses potentielles ciblées pour des décisions d'investissement finales, ce qui représente "de loin le plan d'investissement en amont le plus agressif" du secteur, indique la lettre de Snowcap.

"Le résultat a été une sous-performance drastique du prix de l'action de Santos.

Santos n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Les actions de la société étaient en hausse de 1,2 % à 0226 GMT, tandis que les actions de Woodside étaient en hausse de 0,9 %, dans un indice ASX 200 stable et élevé.