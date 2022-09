L'Australie soutient une usine d'urée de 2,9 milliards de dollars avec un financement à faible coût

Le gouvernement australien a accepté d'accorder un prêt à faible coût de 220 millions de dollars australiens (143 millions de dollars) à la société privée Perdaman pour l'aider à construire une usine d'urée de 4,5 milliards de dollars australiens en Australie occidentale, a déclaré vendredi le ministre des ressources du pays.

Perdaman prévoit d'exporter environ la moitié de la production de l'usine d'urée de 2 millions de tonnes par an vers la région Asie-Pacifique, le Brésil et les États-Unis, tandis que le reste contribuera à réduire la dépendance de l'Australie vis-à-vis des importations d'engrais, a déclaré le gouvernement. Le prêt du gouvernement proviendra de la Northern Australia Infrastructure Facility, et s'ajoute aux 255 millions de dollars australiens de deux prêts précédents soutenant l'infrastructure pour le projet d'urée.

"Ce projet va transformer l'Australie occidentale ... et décrocher l'accès des agriculteurs locaux à l'engrais qui est vital pour assurer la sécurité alimentaire", a déclaré Madeleine King, ministre des Ressources et de l'Australie du Nord, dans une déclaration annonçant le prêt.

Perdaman a conclu un contrat pour acheter du gaz provenant du projet Scarborough de Woodside Energy Group comme matière première pour la production d'urée.

Le projet est en cours de construction sur la péninsule de Burrup, où un groupe autochtone s'est inquiété de l'impact que les émissions de l'usine pourraient avoir sur l'art rupestre autochtone ancien.

En août, la ministre de l'Environnement, Tanya Plibersek, a rejeté la demande de deux femmes autochtones visant à empêcher Perdaman de commencer la construction de l'usine d'urée.

Cependant, au début du mois, elle a lancé une étude sur l'impact de l'industrie sur l'art rupestre ancien de la péninsule de Burrup.

Cet examen, pour lequel il n'y a pas de date limite, doit évaluer s'il faut recommander une plus grande protection du patrimoine indigène sur la péninsule.

Le groupe Save our Songlines qui a cherché à bloquer le projet a déclaré que l'argent du gouvernement aurait été mieux utilisé pour déplacer l'usine vers un autre endroit "où elle n'endommagerait pas et ne profanerait pas les sites sacrés Murujuga".

Un porte-parole de Perdaman n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

M. King a déclaré que le projet de Perdaman a été conçu en utilisant "la meilleure technologie disponible pour minimiser les émissions", notamment l'énergie solaire.

