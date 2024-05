Le principal producteur d'électricité du Japon, JERA, a averti jeudi qu'il pourrait envisager d'acheter du carburant et d'investir en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis si l'Australie ne lui apporte pas un soutien financier suffisant.

L'Australie représente aujourd'hui environ 40 % de toutes les importations d'énergie du Japon, qui a doublé ses investissements dans ce pays après s'être brouillé avec son principal fournisseur, la Russie, au sujet de la guerre en Ukraine.

JERA, une société non cotée en bourse détenue conjointement par Tokyo Electric Power et Chubu Electric Power, a accepté d'acheter une participation de 15,1 % dans le projet Scarborough de Woodside Energy, alors que le Japon s'efforce de garantir des approvisionnements en GNL à long terme.

Toutefois, le soutien budgétaire fédéral au captage et au stockage du carbone (CSC) est "très faible" et "décevant", a déclaré jeudi Gaku Takagi, directeur général de l'entreprise en Australie.

Il est très difficile de produire du GNL à un prix compétitif sans l'aide de l'État pour le CSC, a-t-il ajouté.

"JERA investit actuellement dans cinq projets de GNL en Australie, et certains d'entre eux nécessitent le CSC", a déclaré M. Takagi lors de la conférence des producteurs d'énergie australiens.

L'Australie, dont les émissions par habitant sont les plus élevées de toutes les grandes économies en dehors du Moyen-Orient, a été critiquée par les écologistes pour son engagement à forer du gaz naturel afin de répondre à la demande de ses principaux partenaires, dont le Japon, malgré sa promesse d'accélérer la décarbonisation.

"Si l'Australie propose des projets de CSC à faible coût, la JERA sera ravie d'y participer", a-t-il déclaré, ajoutant que si cela ne se produisait pas, d'autres pays, tels que la Malaisie et l'Indonésie, pourraient s'avérer compétitifs.

M. Takagi a ajouté que le manque de soutien financier du gouvernement pour la production d'hydrogène et d'ammoniac et les politiques américaines favorables, telles que la loi sur la réduction de l'inflation, enlèvent une partie de l'attrait de l'Australie en tant que destination d'investissement pour le Japon.

La JERA, l'un des plus gros pollueurs du Japon, prévoit d'éliminer progressivement les centrales électriques au charbon inefficaces d'ici l'exercice 2030 et de convertir toutes les autres centrales électriques au charbon à l'ammoniac d'ici les années 2040 afin d'éliminer complètement le charbon.

"Si le gouvernement australien n'accorde pas un soutien financier beaucoup plus important à l'hydrogène et à l'ammoniac en Australie, nous devrons acheter de l'hydrogène et de l'ammoniac ailleurs, notamment aux États-Unis et au Moyen-Orient", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, la JERA a dévoilé des plans d'investissement de 5 000 milliards de yens (32 milliards de dollars) d'ici 2035 afin de maintenir l'approvisionnement annuel actuel en GNL à plus de 35 millions de tonnes et d'augmenter les achats annuels d'hydrogène et d'ammoniac à 7 millions de tonnes, alors qu'il n'y en a pas aujourd'hui.

La compagnie prévoit également d'utiliser ces fonds pour augmenter sa capacité en matière d'énergies renouvelables à 20 gigawatts (GW), contre 5 GW actuellement.

"En tant qu'acheteur de GNL, entre le Japon et l'Australie, ce partenariat que nous avons créé est très stable", a déclaré M. Takagi.

"Mais si le gouvernement australien ne soutient pas l'industrie du GNL en Australie et que le prix du GNL est plus élevé que prévu, nous devrons changer de source d'énergie et nous tourner vers d'autres pays. (Rédaction : Sudarshan Varadhan ; Édition : Clarence Fernandez)