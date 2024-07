Woodside Energy Group Ltd est une société énergétique mondiale basée en Australie. Les segments de la société comprennent l'Australie, l'international et le marketing. Le segment Australie est engagé dans l'exploration, l'évaluation, le développement, la production et la vente de gaz naturel liquéfié, de gaz de pipeline, de pétrole brut, de condensats et de liquides de gaz naturel en Australie. Le segment international est engagé dans la prospection, l'évaluation, le développement, la production et la vente de gaz de pipeline, de pétrole brut, de condensats et de liquides de gaz naturel dans des juridictions internationales en dehors de l'Australie. Le secteur de la commercialisation s'occupe de la commercialisation, de l'expédition et du négoce du portefeuille de pétrole et de gaz de la société. Les projets de la société comprennent Pluto LNG, le North West Shelf Project, Macedon, Shenzi et Greater Angostura. Macedon est un champ gazier offshore situé à environ 75 km à l'ouest d'Onslow, en Australie occidentale. Le champ Greater Angostura est un champ pétrolier et gazier conventionnel offshore situé à 38 km au nord-est de Trinidad.