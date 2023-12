Woodside Energy Group Ltd est une société énergétique mondiale basée en Australie. Les segments de la société comprennent l'Australie, l'international et le marketing. Le segment Australie se consacre à l'exploration, l'évaluation, le développement, la production et la vente de gaz naturel liquéfié, de gaz de pipeline, de pétrole brut, de condensats et de liquides de gaz naturel en Australie. Le segment international se consacre à la prospection, à l'évaluation, au développement, à la production et à la vente de gazoducs, de pétrole brut et de condensats ainsi que de liquides de gaz naturel dans des juridictions internationales en dehors de l'Australie. Le segment Marketing s'occupe du commerce du gaz naturel liquéfié (non produit) et des activités d'optimisation générant une valeur ajoutée à partir du gaz naturel liquéfié produit par le biais de la programmation, de l'expédition et/ou de la gestion des contrats. Les projets de la société comprennent Pluto LNG, le projet Northwest Shelf, Wheatstone et Julimar-Brunello, Macedon, Bass Strait, Calypso, Browse, Wildling, Atlantis, le projet Woodside Solar, Scarborough et Pluto Train 2.

Indices liés S&P/ASX 200