Woodside voit un marché du gaz "finement équilibré", le retour de la Chine reste incertain.

La directrice générale Meg O'Neill a déclaré que si elle s'attend à ce que l'activité économique chinoise s'accélère au fil de l'année, il est encore "trop tôt pour mettre en avant des points de preuve".

La croissance de la demande de GNL a ralenti l'année dernière en Chine, deuxième plus grand importateur de GNL au monde, car les restrictions strictes du COVID-19 ont frappé l'activité économique et les prix mondiaux du gaz se sont envolés. Si les prix ont baissé par rapport aux records de l'année dernière, ils restent supérieurs aux moyennes historiques.

M. O'Neill a souligné une courbe à terme plate pour les prix du GNL pour cette année, ce qui est inhabituel pour un produit de base dont la demande connaît des pics saisonniers.

"Nous nous attendons donc à ce que la demande de GNL reprenne, et je pense que le fait que la courbe à terme soit si plate est un signe que le marché est vraiment très bien équilibré", a déclaré O'Neill à Reuters.

M. O'Neill a déclaré que les récentes réglementations du gouvernement australien sur le marché du gaz, visant à maintenir les prix à un niveau raisonnable, ont empêché Woodside de planifier les investissements pour le second semestre de l'année pour son actif du bassin de Gippsland, au large de la côte sud-est de l'Australie.

"Nous et l'opérateur n'avons approuvé le budget que pour six mois cette année, car nous n'avons pas cette certitude pour prendre des décisions d'investissement au second semestre", a-t-elle déclaré, en faisant référence à son partenaire Exxon Mobil Corp.

"Nous avons eu des discussions actives avec les acheteurs au sujet des contrats pour 2024 et au-delà. Ces activités sont également en pause à l'heure actuelle jusqu'à ce que nous ayons plus de certitude."

Dans le même temps, l'intervention du gouvernement sur le marché a rendu "difficile" le projet de Woodside de fournir du GNL à un terminal prévu par Viva Energy dans l'État de Victoria, a-t-elle déclaré, malgré un fort besoin de gaz.

"Pour que nous puissions travailler avec un acteur comme Viva, pour faire transiter le GNL, il faut qu'il y ait quelque chose de rentable pour les deux acteurs, pour tout le monde", a déclaré Mme O'Neill.

"Nous espérons influencer le gouvernement et son processus de marché pour arriver à un résultat qui nous permettrait d'apporter cette nouvelle offre sur le marché."

Woodside, le premier producteur de gaz indépendant d'Australie, a annoncé lundi que son bénéfice annuel avait plus que triplé après avoir acquis les actifs pétroliers et gaziers de BHP et grâce à la hausse des prix du GNL, les acheteurs d'Asie et d'Europe cherchant des approvisionnements alternatifs suite aux sanctions occidentales contre la Russie.