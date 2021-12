Le régulateur australien approuve la fusion de Woodside avec la branche pétrolière de BHP

L'autorité australienne de régulation de la concurrence a approuvé jeudi la fusion de 28 milliards de dollars entre Woodside Petroleum et la branche pétrolière du groupe BHP, estimant qu'elle ne réduirait pas la concurrence sur le marché national du gaz.

La Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) a déclaré qu'elle avait constaté que Woodside continuerait à faire face à la concurrence de plusieurs fournisseurs après l'opération qui créera un producteur indépendant de pétrole et de gaz parmi les 10 premiers mondiaux.

À l'issue de l'opération, Woodside détiendra une part de 20 % du marché national du gaz et restera en concurrence avec Chevron et Santos, ainsi qu'avec des fournisseurs plus petits, dont Shell et ExxonMobil, a déclaré l'ACCC.

Woodside prévoit de soumettre la fusion au vote des actionnaires au cours du deuxième trimestre de 2022.

