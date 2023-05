Le café à la maison : Les ventes de Woolworths en Australie augmentent car les consommateurs réduisent leurs coûts

La mise à jour du trimestre de mars illustre l'impact sur les modes de consommation non discrétionnaires dans le pays après une année de hausse des taux d'intérêt qui n'a pas réussi à écraser l'inflation.

Elle montre également le défi délicat auquel est confrontée la banque centrale : malgré les hausses de taux, l'inflation reste bien supérieure à sa fourchette cible, mais les habitudes de consommation montrent que la pression financière se propage dans les banlieues.

Woolworths, qui, avec son rival plus petit Coles Group Ltd, vend les deux tiers des produits alimentaires australiens en valeur monétaire, a déclaré que les ventes de produits alimentaires en Australie avaient augmenté de 7,6 % au cours des trois mois, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse d'environ 6 %, grâce à la répercussion des coûts des fournisseurs sur les clients.

Les prix moyens des magasins ont augmenté plus lentement, à 5,8 %, et l'entreprise basée à Sydney a déclaré que davantage de consommateurs se tournaient vers ses propres marques pour des produits de base comme le riz et l'huile, dont les ventes ont augmenté de 9,1 %. Woolworths ne publie pas de bénéfices dans ses résultats trimestriels.

La Reserve Bank of Australia, qui est chargée de fixer les taux d'intérêt afin de maintenir l'inflation entre 2 et 3 %, devrait maintenir ses taux pour un deuxième mois plus tard mardi, après une période d'instabilité bancaire mondiale. Les économistes et les politiciens ont cependant déclaré que l'inflation a ralenti depuis le pic de la fin 2022.

"Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, car les gens changent leur façon de faire les courses à cause de l'inflation", a déclaré le PDG de Woolworths, Brad Banducci, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les familles soucieuses de leur budget qui "vivent dans les banlieues sont soumises à une pression plus forte que par le passé", a-t-il ajouté, imputant principalement la hausse des coûts des prêts hypothécaires et des loyers.

Pour réduire leurs dépenses, ces "familles économes" reviennent à leurs plats préférés, tels que le poulet rôti aux légumes et le "vieux spag bol", argot désignant les spaghettis bolognaises. L'épicier vendait également plus de café en grains, les consommateurs ayant choisi de ne pas acheter de café dans les cafés, a déclaré M. Banducci.

Les actions de Woolworths ont baissé de 0,5 % à la mi-séance, en accord avec l'ensemble du marché, alors que les analystes ont salué un résultat des ventes meilleur que prévu, mais ont noté que l'inflation persistante pèserait sur les coûts de l'entreprise.

"Il y a des signes de modération de l'inflation, mais elle reste élevée", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note aux clients.

(1 dollar = 1,5103 dollar australien)