Woolworths Group Limited est un détaillant basé en Australie. Les segments de la société comprennent l'alimentation australienne, le commerce interentreprises australien, l'alimentation néo-zélandaise, BIG W et autres. Le segment Australian Food est engagé dans l'approvisionnement en produits alimentaires, boissons et produits connexes pour la revente et la fourniture de services (y compris le commerce électronique) à des clients de détail et d'affaires en Australie. Le segment B2B australien comprend l'approvisionnement et la distribution de produits alimentaires et de produits connexes pour la revente à d'autres entreprises et la fourniture de services de chaîne d'approvisionnement à des entreprises clientes en Australie. Le secteur alimentaire néo-zélandais comprend l'achat de produits alimentaires, de boissons et de produits connexes pour la revente et la fourniture de services (y compris le commerce électronique) à des clients de détail et de gros en Nouvelle-Zélande. Le segment BIG W comprend l'approvisionnement en produits de marchandise générale à prix réduit pour la revente (y compris via le commerce électronique) à des clients de détail en Australie. Le segment "Autres" comprend Quantium et MyDeal ainsi que diverses fonctions de soutien.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire