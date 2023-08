Workday Inc. est spécialisé dans l'édition de logiciels de gestion basés sur le cloud destinés aux entreprises, aux institutions éducatives et aux organismes gouvernementaux. Le groupe propose des solutions de gestion financière, de gestion des ressources humaines et d'analyses dédiés aux secteurs de la finance, de la technologie, de la communication, des services professionnels, de la santé, de la pharmacie, de l'assurance, de l'industrie manufacturière, de la distribution, de l'hôtellerie, de l'enseignement supérieur et de l'administration gouvernementale. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de contrats d'abonnement (87,7%) et de services professionnels (12,3%). 75,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Logiciels