Les actions de Workday ont chuté de plus de 12 % avant la clôture des marchés vendredi, après que l'éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines a revu à la baisse ses prévisions de revenus d'abonnement annuels, l'incertitude économique et le ralentissement des embauches ayant pesé sur la demande de ses services de paie.

Les entreprises ont ralenti l'embauche de nouveaux employés pour faire face aux pressions exercées par des taux d'intérêt plus élevés et plus longs et par une inflation persistante.

Workday devrait perdre plus de 8 milliards de dollars en valeur boursière, si les pertes enregistrées avant la mise sur le marché se maintiennent.

La société s'attend à ce que les revenus d'abonnement se situent entre 7,70 et 7,73 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 7,73 à 7,78 milliards de dollars, a-t-elle déclaré après la fermeture des marchés jeudi.

Les analystes s'attendent actuellement à ce que les recettes d'abonnement pour l'ensemble de l'année s'élèvent à 7,73 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Les analystes de Bernstein ont écrit dans une note : "Alors que la croissance sera progressivement plus lente, nous pensons que le moteur est macro, et non spécifique à l'entreprise".

La croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en avril et l'augmentation des salaires annuels est tombée sous la barre des 4 % pour la première fois en près de trois ans.

Les analystes ont également souligné que la conclusion d'accords avec les grandes entreprises prenait plus de temps, en particulier en Europe, ce qui a nui aux prévisions de Workday.

"Les analystes de Morningstar ont écrit dans une note : "Workday a subi des pressions en Europe, une baisse des effectifs lors des renouvellements et un examen plus approfondi des contrats les plus importants au cours du trimestre.

La société a conclu moins de grands contrats au premier trimestre, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, par rapport à la même période de l'année dernière, a déclaré le PDG Carl Eschenbach lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats jeudi.

Le chiffre d'affaires total de Workday pour le trimestre s'est élevé à 1,99 milliard de dollars, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 1,97 milliard de dollars.

"Il s'agit simplement d'un environnement plus difficile pour la plupart des industries que nous avons vu au niveau mondial, en particulier en Europe", a déclaré Douglas Robinson, co-président de Workday, jeudi.

Au moins 15 maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix pour le titre vendredi.