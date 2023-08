Une société de tutorat basée en Chine a accepté de régler la première action en justice intentée par une agence gouvernementale américaine, qui l'accusait d'avoir utilisé un logiciel de recrutement basé sur l'intelligence artificielle pour écarter illégalement les candidats plus âgés.

Le procès intenté en 2022 contre iTutorGroup Inc. était le premier intenté par l'Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) des États-Unis concernant l'utilisation par une entreprise de l'IA pour prendre des décisions en matière d'emploi.

La commission, qui veille à l'application des lois sur les préjugés au travail, a lancé en 2021 une initiative visant à garantir que les logiciels d'IA utilisés par les employeurs américains respectent les lois antidiscriminatoires. L'EEOC a prévenu qu'elle concentrerait ses efforts d'application sur les entreprises qui utilisent l'IA à mauvais escient.

ITutorGroup a accepté de verser 365 000 dollars à plus de 200 candidats à l'emploi qui n'auraient pas été retenus en raison de leur âge, selon un document commun déposé mercredi devant le tribunal fédéral de New York. Le règlement doit être approuvé par un juge fédéral.

L'entreprise, qui propose des cours particuliers d'anglais à des étudiants en Chine, a nié avoir commis des actes répréhensibles dans le cadre de ce règlement.

L'EEOC avait allégué qu'en 2020, iTutorGroup avait programmé un logiciel de recrutement en ligne pour écarter les femmes âgées de 55 ans ou plus et les hommes de 60 ans ou plus.

ITutorGroup, une unité de Ping An Insurance Group Co of China, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole de l'EEOC a déclaré que l'agence ne ferait aucun commentaire tant que le règlement n'aurait pas été approuvé.

Selon des enquêtes récentes, au moins 85 % des grands employeurs américains utilisent l'IA dans certains aspects de l'emploi.

Il s'agit notamment de logiciels qui éliminent les candidats à l'emploi avant qu'un humain n'examine les candidatures, de "chatbots" pour les ressources humaines et de programmes qui effectuent des évaluations des performances et formulent des recommandations pour les promotions.

De nombreux défenseurs des travailleurs et décideurs politiques s'inquiètent de la possibilité que des préjugés existants soient intégrés, même involontairement, dans les logiciels d'IA.

Dans le cadre d'une action collective en cours devant le tribunal fédéral de Californie, Workday est accusé d'avoir conçu un logiciel de recrutement utilisé par de nombreuses grandes entreprises, qui écarte les candidats noirs, handicapés et âgés. Workday a nié toute faute.

Les experts s'attendent à un nombre croissant de procès accusant les employeurs de discrimination par l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle. (Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York ; Rédaction d'Alexia Garamfalvi et Andy Sullivan)