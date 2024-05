Workday : La valeur du jour à Wall Street - Workday plonge en Bourse après des perspectives revues à la baisse

Le 24 mai 2024 à 17:21 Partager

Workday chute de 13,97% à 224,44 dollars sur la place new-yorkaise. Le spécialiste américain des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines a publié, au titre de son troisième trimestre fiscal, un bénéfice dilué de 40 cents par titre. Un an auparavant, il s'affichait à l'équilibre. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'établit à 1,74 dollar, soit 16 cents de mieux que le consensus. Les revenus de la firme californienne se sont améliorés de 18,1% à 1,99 milliard de dollars alors que le consensus visait 1,97 milliard.



Sur la même période, les revenus d'abonnements ont crû de 18,8% à 1,815 milliard de dollars.



Selon UBS, cette publication a été marquée par la révélation d'une détérioration de la situation macroéconomique : examen plus approfondi des contrats et croissance plus lente que prévu des effectifs de la clientèle.



Côté perspectives, Workday a indiqué avoir abaissé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2025. Ils sont désormais attendus entre 7,7 et 7,725 milliards de dollars, en hausse de 7% contre de 7,725 à 7,775 milliards de dollars, un an plus tôt.



" Nous pensons que les actions de Workday resteront probablement sur le banc de pénalité pour l'instant, en raison du brouillard à court terme concernant la santé de la demande du marché final ", prévient JPMorgan.