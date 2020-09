Workiva : Clôture d'Amplify 2020, la conférence mondiale annuelle organisée par Workiva transformée en expérience virtuelle pour plus de 6.000 participants de 60 pays

Workiva Inc. (NYSE:WK), la société qui simplifie les tâches complexes, a clôturé sa plus grande conférence annuelle, Workiva Amplify, après trois jours de passionnantes expériences virtuelles. Plus de 6.000 participants d’une soixantaine de pays s’étaient inscrits à 42 sessions animées par des clients, des partenaires et des experts de Workiva, consacrées aux moyens de relever les défis universels posés par la complexité des données, des processus et du reporting.

«La participation record enregistrée cette année à notre conférence Amplify prouve l’importance que les organisations accordent à l’utilisation de plates-formes nuagiques pour améliorer la transparence, instaurer la confiance et rationaliser les processus, a déclaré Marty Vanderploeg, PDG de Workiva. Nous sommes fiers qu’Amplify continue d’être le forum où nos clients peuvent accéder à des technologies et à des idées innovantes qui les aideront à faire progresser leurs entreprises en toute confiance.»

Les sessions les plus marquantes de Workiva Amplify 2020 ont été les suivantes:

La confiance à l’ère de la transformation numérique

La session générale d’Amplify était animée par des dirigeants et des clients de Workiva qui ont mis en lumière le besoin de stabilité et d’expérience lorsqu’il s’agit d’instaurer la confiance en matière de données et de processus à l’ère de la transformation numérique.

Des clients de Workiva - Allstate, Newell Brands, Takeda, entre autres - ont expliqué comment ils ont utilisé la plate-forme Workiva pour créer des écosystèmes connectés au sein de leurs organisations, se conformer à la réglementation et mettre en œuvre en un temps record des processus de contrôle et de reporting et transformer leurs entreprises.

Carla Harris, vice-présidente et directrice générale de Morgan Stanley, et Rachel Botsman, écrivaine et chercheuse affiliée de l’université d’Oxford, ont animé une session d’introduction sur la confiance, la vie et le leadership et présenté aux participants des stratégies pour devenir des dirigeants plus efficaces.

Améliorations de la plate-forme Workiva

Les experts de Workiva ont mis en lumière les améliorations apportées à la plate-forme Workiva au cours de l’année passée afin de résoudre les difficultés posées par les tâches complexes.

Parmi les dernières fonctionnalités présentées, figurait Wdata Chains, une nouvelle fonction d’automatisation qui permet aux utilisateurs de la plate-forme Workiva de créer et gérer des séquences linéaires de tâches et d’événements. Wdata Chains se connecte à des systèmes externes et automatise les mises à jour de données vers tout rapport déposé sur la plate-forme Workiva. Cela permet aux clients de Workiva de gagner du temps et renforce davantage encore la confiance dans le processus de reporting.

Ajouter de la valeur grâce au Workiva Partner Ecosystem

Le deuxième jour de la conférence, les participants ont passé en revue leur stratégie globale de transformation numérique et appris comment le Workiva partner ecosystem peut les aider à atteindre leurs objectifs.

Les experts de Workiva ont annoncé que plus de 75 sociétés de conseil dans le monde, dont 50 des plus importants cabinets comptables et trois des quatre plus grands groupes d’audit financier (les «Big 4») , sont disposées à aider les clients de Workiva à accroître leur utilisation de la plate-forme. Au cours de 12 sessions mondiales, des partenaires technologiques et de conseil de Workiva ont partagé leurs meilleures pratiques en matière d’amélioration des rapports réglementaires mondiaux, de rapports d’assurance, de conformité à la loi Sarbanes-Oxley et de nombreux autres domaines.

Aider Workiva à aider les autres

Tout au long de la conférence, les participants à Amplify ont été invités à voter pour leur organisme de bienfaisance préféré afin qu’il reçoive un don de 25.000 dollars de la part de Workiva. L’organisme ayant recueilli le plus grand nombre de voix a été le Global FoodBanking Network (GFN). Le GFN est une association internationale sans but lucratif présente dans 40 pays et qui œuvre en faveur d’un avenir où la faim sera éradiquée en soutenant, en renforçant et en mettant en réseau les banques alimentaires.

Le discours-programme de Workiva Amplify est disponible dès maintenant à l’adresse workiva.com. L’intégralité de la conférence est accessible à la demande en s’inscrivant à l’adresseworkiva.com/amplify jusqu’au 31 décembre 2020.

