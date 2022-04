Workiva Inc. acquiert ParsePort et renforce sa position de leader en matière de transparence du reporting

L'acquisition renforce les solutions de communication financière XBRL de Workiva aux fins de l’ESEF et des obligations de rapports statutaires

Workiva Inc. (NYSE:WK), la société qui garantit la transparence des rapports et contribue ainsi à un monde meilleur, a annoncé aujourd'hui avoir acquis la société danoise ParsePort. Cette acquisition consolide la position de leader de Workiva en matière de communication financière XBRL et Inline XBRL® en Europe et complète la plateforme cloud de Workiva utilisée par les organisations européennes pour élaborer divers rapports financiers et non financiers, notamment leurs rapports annuels aux normes ESEF, ESG et leurs rapports statutaires.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220401005083/fr/

Workiva Inc. Strengthens its Transparent Reporting Leadership Position with the Acquisition of ParsePort. Pictured: ParsePort Co-founders Michael Krog (L) & Kim Eriksen (R). (Photo: Business Wire)

La société ParsePort, qui fournit des logiciels de conversion XBRL en Europe depuis plus de dix ans, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de production de rapports financiers ESEF. Les solutions de ParsePort aident les autorités, les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les réviseurs, les sociétés cotées en Bourse et les petites entreprises du monde entier à produire des rapports au format XBRL conformes aux exigences GAAP (règles comptables en vigueur aux États-Unis) et à se conformer aux obligations XBRL instaurées par l' EBA, l'EIOPA, et l'ESMA(les trois autorités européennes de supervision). Plus de 800 organisations à travers l'Europe font confiance aux solutions de conversion XBRL et Inline XBRL, simples mais élégantes, de ParsePort pour convertir rapidement et efficacement leurs états financiers en communication respectant les normes ESEF.

«Workiva propose une plateforme cloud de bout en bout qui simplifie l’élaboration des rapports les plus complexes des organisations du monde entier. En acquérant ParsePort, nous ajoutons à notre offre une solution complémentaire de conversion XBRL qui augmentera notre part de marché en Europe en matière de normes ESEF et de rapports statutaires, a déclaré Marty Vanderploeg, PDG de Workiva. Nous sommes très heureux d'accueillir les membres de l'équipe de ParsePort; leurs connaissances approfondies du marché et des technologies nous aideront à promouvoir la transparence des rapports aux fins d’un monde meilleur.»

Les deux fondateurs de ParsePort, Michael Krog et Kim Eriksen, continueront à diriger l'entreprise sous le nom de ParsePort. «Le regroupement de ParsePort et de Workiva offre une formidable opportunité de définir une nouvelle norme de reporting numérique, a déclaré Kim Eriksen. Pour ParsePort, cela signifie que, grâce à Workiva, nous allons améliorer notre visibilité mondiale et toucher un nombre encore plus grand d'organisations qui souhaitent rendre le balisage XBRL aussi facile et simple que possible.»

«Nombre de nos clients ont besoin de solutions de communication financière et non financière plus robustes, a déclaré Michael Krog. Pour résoudre leurs défis les plus complexes de production de rapports, nos clients disposeront désormais d’un accès direct à l'écosystème de partenaires et à la plateforme de reporting connectée et innovante de Workiva.»

Conformément aux conditions de la transaction, Workiva a acquis ParsePort au prix de 100 millions USD en espèces. Workiva a financé la transaction avec sa trésorerie disponible. Des informations supplémentaires concernant l'acquisition seront fournies le mardi 3 mai 2022 lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de la Société.

À propos de Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) s’est donné pour mission de favoriser la transparence du reporting afin de rendre le monde meilleur. Nous concevons et fournissons les meilleures solutions de reporting réglementaire, financier et ESG au monde pour répondre aux demandes des parties intéressées en matière d'action, de transparence et de communication de données financières et non financières. Notre plateforme cloud simplifie les défis les plus complexes en matière de reporting et de communication en rationalisant les processus, en connectant les données et les équipes et en garantissant la cohérence. Pour plus d’informations, rendez-vous sur workiva.com.

Lisez le blog de Workiva: www.workiva.com/blog

Suivez Workiva sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva

Likez Workiva sur Facebook: www.facebook.com/workiva/

Suivez Workiva sur Twitter: www.twitter.com/Workiva

Suivez Workiva sur Instagram: www.instagram.com/workiva

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220401005083/fr/