Workiva annonce la nomination de Julie Iskow au poste de PDG

Marty Vanderploeg occupera la fonction de président non exécutif du conseil d'administration

Workiva Inc. (NYSE : WK), la société qui favorise un reporting transparent pour un monde meilleur, annonce aujourd’hui que Julie Iskow, actuelle présidente et responsable de l’exploitation, a été nommée pour succéder à Marty Vanderploeg au poste de PDG, avec prise d'effet au 1er avril 2023. Vanderploeg quitte sa fonction de PDG, mais restera dans la société à la fonction de président non exécutif du conseil d’administration.

Dave Mulcahy, actuel président du conseil d’administration et administrateur principal indépendant pressenti, déclare : « Le conseil d’administration est ravi de nommer Julie Iskow au poste de PDG. Elle est une dirigeante solide, respectée et animée de valeurs avec une expérience impressionnante et éprouvée, avec des performances toujours de haute qualité grâce à son engagement indéfectible envers nos clients et nos employés. Julie a joué un rôle déterminant dans le succès de Workiva au cours des trois dernières années. Elle est ingénieure, technologue et opératrice stratégique, dont l’esprit d’innovation a créé une offre de produits différenciée et une robustesse pérenne autour de la plateforme et des solutions de Workiva. Le conseil d’administration est confiant dans la capacité de Julie à diriger Workiva vers sa prochaine étape de croissance. »

Interrogée à propos de son nouveau poste, Iskow déclare : « Workiva est l’une des entreprises technologiques les plus pertinentes et innovantes de notre époque. Nous disposons d’une plateforme transformatrice, d’un potentiel illimité et d’une base durable sur laquelle construire notre avenir. Je considère que c’est un véritable privilège de succéder à Marty et de travailler avec notre équipe incroyablement talentueuse pour faire avancer Workiva dans sa prochaine phase de croissance et d’impact. »

Mulcahy déclare : « Nous tenons à remercier Marty pour son leadership inébranlable. Au cours de son mandat, il a transformé Workiva en la première société de plateformes multi-solutions pour un reporting commercial intégré assuré, desservant 5 600 clients à travers le monde. Marty a été un dirigeant d'exception pour Workiva, défendant une culture du progrès, de l’innovation produit, de l’orientation client et d’une forte valeur pour les actionnaires. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec lui dans le cadre de son rôle élargi de direction du conseil d’administration. »

« En tant que cofondateur de Workiva, j’ai eu la chance de travailler avec une équipe talentueuse depuis 15 ans, dont cinq en tant que PDG », déclare Vanderploeg. « Maintenant, c’est le bon moment pour moi, et pour Workiva, d'effectuer cette transition. Dès son arrivée, Julie a amélioré notre organisation. Julie a passé les trois dernières années à élaborer et à façonner soigneusement notre remarquable équipe de direction et notre stratégie opérationnelle alors que nous avançons vers un objectif à long terme d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Je me réjouis à l'idée de la soutenir dans mon nouveau rôle de président non exécutif. »

À propos de Julie Iskow

Julie Iskow a rejoint Workiva en 2019 en tant que vice-présidente exécutive et responsable de l’exploitation. Elle possède une vaste expérience dans la mise à l’échelle d'entreprises SaaS présentant une croissance soutenue et rentable, et une solide expérience dans le développement de produits et l’optimisation des opérations. Iskow a été promue présidente et responsable de l’exploitation en mars 2022 et supervise les opérations quotidiennes avec la responsabilité mondiale de la technologie, des produits, des ventes, des partenaires, du marketing, des services et de l’expérience client et partenaire. Cette transition lui permet, ainsi qu’à l’équipe Workiva, de poursuivre sur le chemin de l'excellence d’exécution.

Avant de rejoindre Workiva, Iskow a été VPE et responsable technologique de Medidata Solutions, créateur de solutions technologiques et analytiques SaaS de pointe pour les sciences de la vie. Avant Medidata, elle était vice-présidente principale du développement de produits et responsable de l'information chez WageWorks, une plateforme SaaS pour les solutions d’avantages pour les consommateurs. Avant WageWorks, elle a passé plus d’une décennie à des postes de direction en ingénierie et en technologie, responsable des logiciels d’automatisation et de robotique utilisés dans la fabrication de haute technologie.

Elle siège actuellement au conseil d’administration de Workiva Inc. et Five9, l’un des principaux fournisseurs de logiciels cloud pour les centres de contact. Elle est diplômée d’un Bachelor of Science de l’Université de Californie à Berkeley et d’un Master of Science de l’Université de Californie à Davis.

À propos de Workiva

Workiva Inc. (NYSE : WK) s’est donné pour mission de promouvoir la transparence du reporting afin de rendre le monde meilleur. Nous construisons et fournissons la plateforme cloud leader au niveau mondial pour un reporting intégré assuré afin de répondre aux demandes des parties prenantes en matière d’action, de transparence et de divulgation de données financières et non financières. Workiva offre la seule plateforme SaaS unifiée qui regroupe le reporting financier, les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi que la gouvernance, les risques et la conformité (GRC) au sein d'une plateforme contrôlée, sécurisée et prête pour les audits. Notre plateforme simplifie les défis les plus complexes en matière de reporting et de divulgation en rationalisant les processus, en connectant les données et les équipes, et en garantissant la cohérence. Plus d'informations sur workiva.com.

