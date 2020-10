Workiva : annonce les lauréats 2020 des Prix du partenaire de l'année

Des entreprises technologiques et des cabinets de conseil récompensés lors de l'événement virtuel « Global Partner Summit »

Workiva Inc. (NYSE:WK), l'entreprise qui simplifie le travail complexe, a annoncé aujourd'hui les lauréats 2020 des Prix du partenaire de l'année. Ces prix sont décernés aux partenaires de Workiva ayant tiré profit de leur vaste expérience sectorielle axée sur des solutions spécifiques pour aider les clients de la société à maximiser la transformation des processus et à étendre leur utilisation de la plateforme Workiva. Les prix ont été remis aux lauréats lors du tout premier « Global Partner Summit » virtuel organisé par l'entreprise les 13 et 14 octobre.

« Notre écosystème diversifié de partenaires est essentiel à a réussite de nos clients, qui comptent sur la plateforme Workiva pour résoudre les défis universels liés à la complexité des données, des processus et du reporting », a déclaré Mike Rost, vice-président des partenariats et alliances chez Workiva. « C'est un grand honneur de distinguer les lauréats de cette année, qui ont systématiquement agi en favorisant l'innovation et la collaboration et ont eu une influence durable sur les activités commerciales de nos clients. »

Lauréats de l'édition 2020 des Prix Workiva du partenaire de l'année

Partenaire de l'année à l'international - Deloitte

- Deloitte Partenaire nord-américain de l'année - KPMG

KPMG Partenaire de l'année issu de la zone EMEA - Deloitte - Royaume-Uni, France, Espagne

Deloitte - Royaume-Uni, France, Espagne Partenaire de l'année issu de la zone Asie-Pacifique - Deloitte - Asie-Pacifique

Deloitte - Asie-Pacifique Partenaire nord-américain de l'année sur le marché intermédiaire du conseil - Clearview Group

Clearview Group Partenaire technologique de l'année - FloQast

Deloitte s'est engagée avec Workiva dans le monde entier, en identifiant activement les nouvelles possibilités numériques, en étendant l'utilisation des solutions aux clients existants et en favorisant la satisfaction client à travers la combinaison de leurs capacités de services gérés et de mise en œuvre et de leur vaste expertise sectorielle. Deloitte a par ailleurs intégré la plateforme Workiva à sa gamme de services, aidé les organisations à faire face aux défis les plus exigeants et constamment devancé les modifications réglementaires et les normes sectorielles.

KPMG a toujours soutenu les clients de Workiva dans de nombreux aspects de la gestion intégrée du risque, y compris la conformité Sarbanes-Oxley, les audits internes et la gestion du risque d'entreprise. Associer la plateforme Workiva à l'expertise et aux conseils de KPMG en matière de risque a permis de maximiser et d'amplifier la collaboration entre les fonctions de conformité et la gestion améliorée des risques au bénéfice des clients dans toute l'Amérique du Nord.

Clearview Group assure un service client exemplaire sur la plateforme Workiva, dans le cadre d'une multitude de solutions. Ce sont des conseillers en qui leurs clients peuvent avoir confiance et qui travaillent aux côtés de Workiva pour proposer des solutions spécialisées capables de résoudre des défis commerciaux complexes.

FloQast a conçu sa propre intégration à la plateforme Workiva, qui automatise le processus complet de l'enregistrement des données au rapport en éliminant les dysfonctionnements coûteux susceptibles d'engendrer la réalisation d'états financiers inexacts. En conséquence, nos clients communs ont profité de l'optimisation de la transparence de toute une série d'applications et d'un niveau plus élevé de confiance dans les données dont ils font état.

