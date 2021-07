Workiva : augmente la valeur de sa plateforme cloud en lançant une nouvelle marketplace SaaS

La marketplace de Workiva fait ses débuts en proposant des offres conçues par Workiva et par ses partenaires pour simplifier les problèmes complexes de rapports et de conformité

Workiva Inc. (NYSE:WK), a lancé aujourd’hui la marketplace de Workiva , qui contient plus de 140 modèles et services et 60 connecteurs sans code proposés par Workiva et ses partenaires pour rationaliser les processus existants et résoudre les nouveaux problèmes rencontrés par les entreprises, le tout au sein de l’écosystème connecté et sécurisé de la plateforme cloud de Workiva.

L’offre de la marketplace de Workiva inclut les services suivants: listes de contrôle des processus, rapports rigoureusement organisés et liés, guides stylistiques, présentations parfaitement formatées, etc. Nos équipes de comptabilité, d’audit, de planification et d’analyse financière, de services financiers et juridiques peuvent facilement ajouter des modèles ou des connecteurs directement à un espace de travail Workiva existant pour optimiser le flux de travail grâce à l’automatisation des processus, à des exemples concrets et aux meilleures pratiques du secteur.

Quelques commentaires à propos de cette annonce:

«L’écosystème connecté de Workiva offre aux entreprises une formidable occasion de faire évoluer leurs activités de façon efficiente et rentable en tirant parti de l’écosystème connecté de Workiva, a déclaré Julie Iskow, cheffe d’exploitation de Workiva. Sur la marketplace de Workiva, les utilisateurs trouveront des outils, des modèles, des connecteurs et des applications qui facilitent et accélèrent l’utilisation de notre plateforme. En outre, les clients peuvent aisément y contacter nos partenaires de confiance, qui comptent parmi les meilleurs du secteur dans les domaines technologique et du conseil. La marketplace augmente la valeur que notre plateforme offre à nos utilisateurs.»

«Traditionnellement, les unités de comptabilité et de reporting financier travaillent chacune de leur côté tout simplement en raison de la nature des processus de collecte des données et de reporting, ce qui peut conduire à une multitude de complications à l’issue de la période sous revue, a expliqué Mike Whitmire, directeur général et co-fondateur de FloQast. En utilisant directement le connecteur API de FloQast disponible sur la marketplace de Workiva, les équipes comptables et financières peuvent automatiser et accélérer les processus de clôture et d’information financières en les reliant l’un à l’autre, ce qui ajoute de la valeur grâce à l’amélioration de la visibilité sur le processus de clôture et de rapprochement et à un processus de reporting plus précis et plus efficace.»

«Clearview Group est ravi de rejoindre Workiva en qualité de partenaire pour lancer la nouvelle marketplace, a ajouté Scott Freinberg, directeur des services de conseil chez Clearview. Les clients et les partenaires pourront désormais accéder plus efficacement à des modèles et outils de pointe pour transformer leurs processus et leurs technologies. Workiva travaille sans cesse à l’amélioration de ses produits et services dans l’intérêt de ses clients et c’est un grand honneur pour nous d’être associés à Workiva dans la cadre de cette initiative.»

«Je suis vraiment impressionné par la variété des modèles et des connecteurs disponibles sur la nouvelle marketplace, et surtout par le système SOX, les contrôles internes et les rapports de gestion, a déclaré Trevor Harris, directeur SOX chez NXP Semiconductors. J’apprécie énormément la facilité de la navigation sur la marketplace et le fait que mon équipe puisse intégrer immédiatement et aisément ces meilleures pratiques sectorielles. Rien que le gain de temps dû au fait que l’on ne doit pas commencer à zéro est inestimable. Cela va réellement me permettre de mieux exploiter mes données au sein de la plateforme Workiva.»

Les pionniers de la marketplace de Workiva:

Afin de résoudre les problèmes spécifiques de leurs clients, les partenaires de Workiva créent de nouveaux services et de nouvelles solutions et étendent ainsi l’utilisation de la plateforme Workiva à nos clients communs.

Argyle, BlackLine, Business Wire, CFO Solutions, Clearview Group, Column5 Consulting, Fastpath Solutions, F.H. Black & Company Inc., FloQast, Keyrus Consulting, OneCloud, Planalytix, PwC, Sentieo et Trintech comptent parmi les partenaires de Workiva qui ont joué un rôle crucial dans le lancement de la marketplace en fournissant des modèles, des services et des contenus utiles et immédiatement disponibles que les clients peuvent utiliser en les ajoutant à leur espace de travail.

Workiva s’est constitué un solide réseau de partenaires constitué de plus de 200 entreprises de pointe des secteurs de la technologie et du conseil, prêtes à aider les clients à étendre leur utilisation de la plateforme Workiva.

A propos de Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) simplifie les travaux complexes de milliers d’entreprises à travers le monde. Nos clients font confiance à la plateforme ouverte, intelligente et intuitive de Workiva pour connecter leurs données, leurs documents et leurs équipes. Résultat: plus d’efficacité, plus de transparence et moins de risques. Pour plus d’informations, visitez le site workiva.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210728005821/fr/