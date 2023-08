La feuille de route d'innovation continuede l'entreprise aide les clients à travailler mieux, plus intelligemment et plus rapidement

Workiva Inc. (NYSE : WK), la première plateforme cloud au monde pour la production de rapports intégrés, a annoncé aujourd'hui que la puissance de l'IA générative est désormais disponible sur sa plateforme cloud. Cette technologie a le potentiel de révolutionner le marché des rapports d'activité en stimulant davantage la productivité et l'efficacité, en permettant des analyses qui conduisent à des décisions meilleures et plus rapides fondées sur des données.

L'IA générative est profondément intégrée dans la plateforme Workiva, offrant une expérience utilisateur riche et permettant aux clients d'exploiter les nouvelles capacités n'importe où dans leur flux de travail. Il s'agit notamment de la possibilité de rédiger, d'éditer et de réécrire du contenu dans l'ensemble des solutions de l'entreprise, ce qui permet aux utilisateurs de passer du statut de producteurs de contenu à celui d'éditeurs de contenu, de rationaliser les flux de travail et de libérer du temps pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. En outre, les utilisateurs auront accès à un partenaire de réflexion numérique et à un outil d'amélioration de la productivité qui peut répondre à des questions libres à tout moment au cours de leur travail.

« L'ajout de l'IA générative aux capacités de notre plateforme est la dernière avancée dans notre histoire d'innovation », a déclaré David Haila, vice-président exécutif et directeur de la technologie de Workiva. « Compte tenu de la surveillance accrue des entités privées et publiques par les parties prenantes, notre plateforme et notre technologie n'ont jamais été aussi pertinentes. Les modèles d'IA générative prêts à l'emploi deviennent de plus en plus importants et peuvent produire des réponses ciblées lorsqu'ils sont complétés par les connaissances du domaine et les données exclusives de Workiva. C'est notre point de différenciation. Nous pensons que nous sommes à la tête d'une nouvelle vague d'innovation dans laquelle une valeur commerciale transformatrice sera obtenue par la combinaison de l'expertise humaine, des données contextuelles et de l'utilisation responsable de la technologie de l’IA générative. »

L'engagement de Workiva en faveur d'une utilisation responsable de l'IA garantit que le jugement humain, les considérations éthiques, la confidentialité des données et la transparence guident toujours l'adoption de contenu généré par l'IA. L'approche de l'écosystème ouvert de l'entreprise permettra aux clients de choisir le modèle de grand langage de pointe, y compris ceux de Google Cloud et de Microsoft Azure, qui répond le mieux à leurs besoins. En outre, les utilisateurs de Workiva n'auront jamais à déplacer leurs données de la plateforme Workiva pour exploiter l'IA. De plus, ni Workiva ni ses partenaires technologiques ne stockeront ou n'utiliseront les données des clients pour former des modèles.

Workiva reste la seule plateforme de reporting intégrée et garantie qui réunit le reporting financier, l'ESG et la gouvernance, le risque et la conformité dans un environnement contrôlé, sécurisé et prêt à être audité. Forte de plus de 15 ans de leadership dans le domaine de l'information financière, la société est à l'avant-garde de l'accélération de l'automatisation afin de relever les défis les plus fondamentaux de ses clients en matière d'information financière. L'ajout de l'IA générative à la plateforme Workiva s'appuie sur notre engagement continu à développer des technologies qui permettent aux clients d'être plus efficaces et efficients tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos de Workiva Inc.

Workiva Inc. (NYSE:WK) a pour mission de favoriser la transparence des rapports pour un monde meilleur. Nous construisons et fournissons la première plateforme en nuage au monde pour l'établissement de rapports intégrés garantis afin de répondre aux demandes des parties prenantes en matière d'action, de transparence et de divulgation des données financières et non financières. Workiva offre la seule plateforme SaaS unifiée qui rassemble les besoins des clients en matière de finances, environnement, social et gouvernance (ESG), ainsi que la gouvernance, le risque et la conformité (GRC) dans une plateforme contrôlée, sécurisée et prête à être auditée. Notre plateforme simplifie les défis les plus complexes en matière de rapports et de divulgation en rationalisant les processus, en connectant les données et les équipes et en garantissant la cohérence. Pour en savoir plus, consultez le site workiva.com.

