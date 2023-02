Le président de Workspace quittera ses fonctions en juillet après 9 ans et nommera son successeur.

(Alliance News) - Workspace Group PLC a déclaré mardi que le président Stephen Hubbard se retirera en juillet après neuf ans au conseil d'administration, tout en nommant le directeur non exécutif Duncan Owen comme son successeur.

Le fournisseur d'espace de travail flexible basé à Londres a déclaré que Hubbard se retirera à partir du 6 juillet, après avoir occupé le poste de président depuis juillet 2020, tout en ajoutant que la nomination d'Owen faisait partie de la planification de la succession à long terme de Workspace.

Owen a rejoint le conseil d'administration en tant que directeur non exécutif en juillet 2021 et possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier, a déclaré Workspace.

Il a ajouté qu'il a été directeur général de diverses sociétés publiques et privées, avec des rôles tels que celui de responsable mondial de l'immobilier chez Schroders PLC et de PDG de l'investisseur immobilier vert Immobel Capital Partners.

"Au nom du conseil d'administration et de tout le monde chez Workspace, je tiens à remercier Stephen pour la perspicacité et le soutien qu'il a apporté au cours des neuf dernières années. Stephen a apporté une contribution extrêmement importante à la croissance de Workspace et à notre navigation réussie des défis pendant la pandémie de Covid-19", a déclaré le PDG de Workspace, Graham Clemett.

"Je suis heureux que le conseil d'administration ait identifié un excellent successeur en la personne de Duncan, et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des prochaines années, alors que nous continuons à concrétiser les opportunités de croissance passionnantes de la société."

Le président sortant Hubbard a ajouté : "Lorsque j'ai pris la présidence il y a trois ans, l'un de mes objectifs était de renforcer le conseil et de planifier ma succession. À cet égard, je suis ravi que cela ait été couronné de succès avec Duncan qui reprend le rôle de président."

Les actions de Workspace étaient en hausse de 0,9% à 511,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.