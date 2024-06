Workspace Group PLC est une société d'investissement immobilier (REIT). La société est propriétaire et exploitante d'espaces de travail durables et flexibles. Elle possède et gère environ cinq millions de mètres carrés d'espaces professionnels répartis sur 76 propriétés à Londres et dans le Sud-Est. Elle propose différents types d'espaces de travail, tels que des bureaux, des studios, de l'industrie légère, des ateliers, des espaces événementiels, des calculateurs d'espace et des espaces de travail à court terme. Son portefeuille immobilier comprend 160 Fleet Street, 20-30 Greyfriars Road, 338 Goswell Road, 60 Grays Inn Road, 66 Wilson Street, 9 Greyfriars Road, Ancells Road, Archer Street Studios, Barley Mow Centre, Brickfields, Busworks, Canalot Studios, Cannon Wharf, Cargo Works, Castle Lane, China Works, Chiswick Studios, Clerkenwell Workshops, Corinthian House, Crown Square, Cygnet House, E1 Studios, East London Works, Edinburgh House, Evergreen Studios, Five Acre Site, Fuel Tank, Gainsborough House, Garratt Lane, Grand Union Studios, Havelock Terrace, et Kennington Park.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial