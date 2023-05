Workspace enregistre une perte annuelle en raison d'une baisse de la valeur de ses biens immobiliers

Le fournisseur d'espaces de bureaux londonien Workspace Group Plc a annoncé une perte annuelle jeudi, pénalisé par une baisse de plus de 3 % de la valeur de ses biens immobiliers.

La société FTSE 250, qui s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs, a déclaré une perte avant impôts de 37,5 millions de livres (47,3 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 mars, contre un bénéfice de 124 millions de livres un an plus tôt. (1 $ = 0,7923 livre) (Reportage d'Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)