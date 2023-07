World Acceptance Corporation est une société de financement de petits prêts à la consommation. Elle propose aux particuliers des petits prêts à court terme, des prêts à moyen terme plus importants, une assurance-crédit et des produits et services auxiliaires. Elle s'adresse aux particuliers ayant un accès limité à d'autres sources de crédit à la consommation, telles que les banques, les coopératives de crédit, d'autres entreprises de crédit à la consommation et les créanciers de cartes de crédit. La société propose également des services de préparation des déclarations de revenus à ses clients emprunteurs et à d'autres particuliers. Elle commercialise et vend également des assurances vie, accident et santé, propriété et automobile, chômage, décès accidentel et démembrement en rapport avec ses prêts dans certains États. La société exploite environ 1 073 agences en Alabama, Géorgie, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Nouveau Mexique, Oklahoma, Caroline du Sud, Texas, Tennessee, Utah et Wisconsin.