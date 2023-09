World Chess PLC est une société basée au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent l'organisation d'événements liés aux échecs, l'exploitation de la plateforme de jeu en ligne officielle de la Fédération internationale des échecs (FIDE) et d'autres activités sportives, sociales et de style de vie, ainsi que des marchandises liées aux échecs. L'offre numérique de la société comprend la plateforme de jeu FIDE Online Arena. Elle gère FIDE Chess Arena, la plateforme de jeu officielle de la Fédération internationale des échecs. L'Arena se voit accorder par la FIDE le droit de proposer aux joueurs d'échecs la possibilité de jouer pour les classements officiels de la FOA reconnus par la FIDE. Les joueurs peuvent également se qualifier pour les titres FOA reconnus par la FIDE. Les classements et les titres FOA sont affichés sur la carte FIDE du joueur sur fide.com. La société est le partenaire commercial de la FIDE et détient les droits de la plateforme officielle de jeu d'échecs en ligne de la FIDE, les droits commerciaux de la série des Grands Prix de la FIDE, ainsi que ses produits, y compris la série Armageddon.

Secteur Loisirs et détente