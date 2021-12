World Class Extractions Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre terminés le 31 octobre 2021.

World Class Extractions Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2021. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 2,37 millions de CAD, contre 2,29 millions de CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,543803 million de CAD, contre 0,867962 million de CAD un an plus tôt. Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,04 millions de CAD, contre 4,36 millions de CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,688974 million de CAD, contre 2,04 millions de CAD un an plus tôt.