World Copper Ltd. est une petite société minière canadienne en phase d'exploration qui se consacre à l'identification, à l'acquisition et à l'exploration de ressources minérales au Chili et aux États-Unis. La société n'a qu'un seul secteur d'activité, à savoir l'industrie des ressources minérales, avec ses actifs d'exploration et d'évaluation aux États-Unis et au Chili. Elle se concentre sur l'exploration et le développement de ses projets de porphyre cuprifère : Escalones et Cristal au Chili, et Zonia en Arizona. Le projet Escalones est un projet de porphyre cuprifère comprenant une minéralisation de cuivre oxydé, et est situé au sud-est de Santiago du Chili. Le projet Cristal est facilement accessible depuis Arica à l'ouest, ou par la route 135 depuis le nord ou le sud. Le projet est situé à proximité de la ville portuaire d'Arica. Le projet de cuivre Cristal est situé à l'extrême nord du Chili, près de la frontière péruvienne. La propriété Zonia se trouve dans la partie sud de la province de transition Basin and Range de la Cordillère nord-américaine.

Secteur Sociétés minières intégrées