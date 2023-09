World Kinect Corporation, anciennement World Fuel Services Corporation, est une entreprise mondiale de gestion de l'énergie. La société propose un ensemble de services de conseil, de gestion et d'exécution en matière d'énergie, des solutions numériques et d'autres solutions technologiques, ainsi que des produits et services de durabilité dans toute la gamme des produits énergétiques. Les produits et services proposés par la société comprennent également des services de conseil en énergie, des solutions de durabilité et d'énergie renouvelable, ainsi que l'exécution de l'approvisionnement en gaz naturel et en électricité. Elle vend et fournit des combustibles liquides, du gaz naturel, de l'électricité et des solutions d'énergie renouvelable. Elle propose également un portefeuille complet de services d'approvisionnement, de logistique, de gestion du risque de prix et de gestion des transactions. Elle dessert divers secteurs, notamment l'aviation, le commerce, l'industrie, les municipalités, le gouvernement et l'armée, la marine et le secteur résidentiel. L'entreprise se concentre également sur l'avancement de la transition énergétique vers des alternatives à faible teneur en carbone.