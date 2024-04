Tsentr Mezhdunarodnoy Torgovli PAO est un complexe commercial multifonctionnel basé en Russie. La société présente cinq segments : Le segment du complexe hôtelier comprend un hôtel, à savoir le Crowne Plaza Moscow WTC, qui comprend plus de 720 chambres d'hôtel et propose des services hôteliers tels que l'hébergement dans des chambres, des services de communication, de la nourriture, une blanchisserie et un nettoyage à sec ; Le segment de la restauration comprend des entreprises, qui sont situées sur le territoire de Tsentr Mezhdunarodnoy Torgovli PAO et proposent un large choix de restaurants, de cafés et de bars avec des variétés de cuisines ; Le segment des bureaux et des appartements comprend trois immeubles de bureaux et l'appart-hôtel Mezhdunarodnaya, qui sont utilisés à des fins de location ; le segment des immeubles d'appartements Eridan propose la location d'appartements à long terme, ainsi que le segment des centres de congrès propose de nombreuses possibilités pour des événements de différents formats, notamment des congrès internationaux, des forums, des conférences et des symposiums, des réunions d'affaires, des présentations, des ateliers, des expositions, des banquets et des spectacles.

Secteur Développement et opérations immobilières