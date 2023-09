Worldcall Telecom Limited est une société basée au Pakistan qui fournit des services de télécommunications et de multimédia. La société est engagée dans la fourniture de services de boucle locale sans fil (WLL) et de services interurbains et internationaux (LDI) au Pakistan ; la rediffusion de signaux internationaux/nationaux de télévision et de radio par satellite/terrestre sans fil et par câble ; la communication interactive et l'établissement, la maintenance et l'exploitation des services de téléphonie sous licence. Ses produits/services comprennent les données, le divertissement, la voix et l'interurbain international. Ses services de données comprennent WorldCall Wireless Broadband et WorldCall Cable Broadband. Ses services de divertissement comprennent la télévision numérique (TV) WorldCall, la télévision par câble WorldCall et la vidéo sur demande WorldCall. Son service vocal propose le téléphone sans fil WorldCall, qui offre une communication sans fil sans tracas. Son service LDI fournit des solutions voix et données pour les marchés nationaux et internationaux, s'adressant à la fois aux segments de gros et de détail.

Secteur Services intégrés de télécommunications