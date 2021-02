Worldline : Le titre s'attaque à des niveaux pivots 12/02/2021 | 08:47 achat En cours

Cours d'entrée : 77.56€ | Objectif : 85€ | Stop : 74€ | Potentiel : 9.59% Le titre évolue à proximité d'une zone de résistance majeure dont le franchissement libérerait un nouveau potentiel et une hausse de la volatilité. Nous anticipons ce scénario.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 85 €. Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 8.81 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

Avec un PER attendu à 71.77 et 41.53 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Technologie financière (Fintech) - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. WORLDLINE -1.44% 26 394 FIDELITY NATIONAL INFORMATI.. -4.46% 83 862 ADYEN N.V. 14.65% 80 389 STONECO LTD. 7.67% 27 896 FUTU HOLDINGS LIMITED 243.91% 21 293 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTI.. -5.12% 17 816 - ONECONNECT FINANCIAL TECHNO.. 1.12% 7 773 SIMCORP A/S -10.38% 5 247 HYPOPORT SE 14.37% 4 500 INTEGRAFIN HOLDINGS PLC -5.22% 2 413 IRESS LIMITED -6.69% 1 465

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 2 795 M 3 388 M - Résultat net 2020 205 M 249 M - Dette nette 2020 2 856 M 3 461 M - PER 2020 72,5x Rendement 2020 - Capitalisation 21 974 M 26 632 M - VE / CA 2020 8,88x VE / CA 2021 4,67x Nbr Employés 12 362 Flottant 79,7% Prochain événement sur WORLDLINE 24/02/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 88,58 € Dernier Cours de Cloture 78,72 € Ecart / Objectif Haut 37,2% Ecart / Objectif Moyen 12,5% Ecart / Objectif Bas -22,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre P. F. D. Gilles Grapinet Chairman & Chief Executive Officer Eric Heurtaux Chief Financial Officer Christophe M. W. V. Duquenne Chief Technology & Operations Officer Charles-Henri de Taffin General Counsel, Head-Legal & Compliance Susan M. Tolson Independent Director