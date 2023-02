Worldline : Invest Securities ajuste sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Worldline, avec un objectif de cours ajusté de 60 à 62 euros, faisant ressortir un potentiel de +57%, et ce malgré un léger abaissement de ses attentes pour le fournisseur de solutions de paiement.



'Si les résultats 2022 sont solides, l'impair de communication sur la trajectoire de marge 2023-24 n'incite pas à un rerating du titre à court terme, quand bien même les perspectives sont excellentes', juge l'analyste.



'Sauf à croire à un effondrement à moyen-long terme de la croissance et de la rentabilité', Invest Securities 'n'arrive pas à comprendre les niveaux actuels', et reste donc à 'achat', quand bien même il 'a du mal à identifier des catalyseurs à court terme'.



