Worldline : Invest Securities reste à achat, abaisse sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Worldline, avec un objectif de cours abaissé de 60 à 54 euros pour tenir compte de la dégradation des conditions de marché (coût moyen pondéré du capital de 7,96% contre 7,55% précédent).



Le bureau d'études salue néanmoins la finalisation de la cession de TSS à Apollo, qui permet un recentrage sur les services de paiement au profil de croissance plus résistant et moins volatil que la vente de terminaux, ainsi qu'un désendettement significatif.



'L'attention va désormais pouvoir se focaliser pleinement sur les performances opérationnelles, et sur ce point le troisième trimestre 22 est attendu dans la lignée des dernières publications et devrait permettre de sécuriser les guidances 2022', juge-t-il.



