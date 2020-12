Worldline : Invest Securities salue une acquisition

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 95 euros sur Worldline, se disant conforté par l'acquisition de 51% de l'australien ANZ pour 300 millions d'euros qui 'devrait avoir un impact financier limité (relution de +2% à +3%)'.



'Cette opération souligne l'attractivité de Worldline auprès des acteurs bancaires désireux de se désengager de leur activité paiement, ainsi que l'importance des synergies dans ce type de transaction (75% de l'EBITDA actuel de la cible)', commente l'analyste.



'Elle illustre enfin le fait que le terrain de jeu M&A du groupe n'est plus restreint à l'Europe', poursuit-il, pointant que 'la croissance est un facteur clé pour améliorer la rentabilité et tendre le plus rapidement possible vers une marge d'EBITDA supérieure à 30%'.



