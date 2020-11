Worldline : Oddo reste à l'achat malgré le contexte sanitaire

03/11/2020 | 09:47

Oddo BHF maintient sa recommandation d'achat sur le titre Worldline mais abaisse son objectif de cours, passant de 90 à 84 euros. L'analyste s'appuie sur la guidance du CA en baisse et souligne l'évolution négative de la pandémie.



Le broker rappelle toutefois que la 'stabilité de la marge d'EBITDA est toujours visée pour cette année' et que les 'opportunités restent nombreuses' en matière de fusion-acquisition.



